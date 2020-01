Dragon Ball Z: la sconfitta di Kid Bu, nuova prospettiva in questa fanart

Dragon Ball Z, a distanza di anni, continua ad influenzare artisti, cosplayer e semplici lettori/spettatori del manga/anime del maestro Akira Toriyama. Oggi torniamo a parlarvi di una delle sue ultime saghe, quella di Majin Bu, grazie ad una nuova fanart.

Il disegno in questione è stato realizzato dall'artista Ruto830: a tema Dragon Ball Z, mostra una prospettiva inedita circa quella che è possibile considerare la scena più emblematica dell'arco narrativo di Kid Bu. Parliamo della sconfitta stessa dell'ultimo supercattivo nemico di Goku e Vegeta, annientato dall'Energia Sferica (Genkidama), realizzato unendo le energie di tutti gli abitanti dell'Universo (Terra compresa, naturalmente).

Come potete vedere dalla fanart di Dragon Ball Z qui di seguito riportata, il punto di vista dell'immagine coincide direttamente con quello del nemico sconfitto, Kid Bu. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tra i commenti dell'articolo. E ricordate che il capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super, opera successiva a Dragon Ball Z, è già disponibile per la lettura (legalmente e gratuitamente) su Manga Plus.