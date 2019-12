Dragon Ball Super: tributo alla Saga di Freezer di Dragon Ball Z, nel capitolo 55 del manga

Non è la prima volta che il manga/anime Dragon Ball Super cita apertamente episodi e situazioni di Dragon Ball Z, a volte con la ripresa diretta di alcuni personaggi. Ciò è accaduto nuovamente, e se avete letto il capitolo 55 del manga forse avrete già intuito in che modo. Potete leggerlo gratuitamente e legalmente sul sito MangaPlus, comunque.

Evitate di proseguire nella lettura di questo articolo, se temete spoiler e anticipazioni sul manga di Dragon Ball Super. Proseguiamo dunque: l'omaggio a Dragon Ball Z e nello specifico alla Saga di Freezer è avvenuto nella figura di un nuovo, sventurato nemico che su Yardrat ha sfidato Vegeta. Si tratta di Yuzun, che sembra appartenere in tutto e per tutto alla stessa specie aliena di Zarbon: sì, proprio quello Zarbon che assieme a Dodoria faceva parte della guardia del corpo personale di Freezer su Namecc (in Dragon Ball Z).

Yuzun, al pari di Zarbon, ha mostrato nel capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super di sapersi trasformare in una nuova forma simile ad un coccodrillo, diventando anche più forte. Mai all'altezza di Vegeta, comunque, che lo ha sconfitto rapidamente: chissà in futuro quanti e quali altri tributi a Dragon Ball Z riusciremo a notare.

Dragon Ball Super chapter 55, "Merus's True Identity" is up!



What does Vegeta have against tiara-wearing ikemen who transform into lizards anyhow?



Fun fact:

Zarbon-> zabon = pomelo = type of citrus fruit

Yuzun (this new guy)-> yuzu = also a citrus fruithttps://t.co/2QQVGnMNiz pic.twitter.com/0rW0OJyHpO — Caleb Cook (@CDCubed) December 20, 2019