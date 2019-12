Twitch contro Mixer, streamer lascia partita di Fortnite perché il suo compagno stava trasmettendo su Mixer

Lo streamer Twitch Maverikz ha abbandonato una partita di Fortnite dopo aver scoperto che il suo compagno, selezionato casualmente dal sistema, la stava trasmettendo su Mixer. Insomma, non bastassero i minus habens della console war, ora ci sono anche quelli della streaming war ad allietarci.



Cos'è successo? Entrato in partita, Maverikz ha chiesto esplicitamente all'altro se stava trasmettendo su Mixer. Ricevuta una risposta affermativa, ha aperto il menù di pausa e lasciato il match, facendosi anche una grossa risata. Il suo compagno gli ha chiesto numi sul suo comportamento, non proprio ortodosso, al che Maverikz ha mostrato di voler chiedere scusa, ma ormai la frittata era fatta.



Ovviamente si tratta di un caso di poco conto, ma che mostra come anche nel mondo degli streamer si sia creata una specie di polarizzazione, in cui alcuni di quelli che giocano su Twitch nutrono un risentimento verso chi gioca su Mixer, probabilmente per via dei recenti passaggi di piattaforma di personaggi come Ninja e shroud.