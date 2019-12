God of War, Cory Barlog accusato di essere pronto per migrare verso Xbox Game Studios

Cory Barlog di Sony Santa Monica, il director dell'ultimo God of War per PS4, è stato accusato da alcuni fan di PlayStation di essere pronto per migrare verso Xbox Game Studios. Il motivo? Nonostante abbia creato una delle migliori esclusive per PS4 della generazione, il nostro non mostrerebbe sui social abbastanza apprezzamento per PlayStation, mentre farebbe la corte a Phil Spencer e Xbox. Inoltre avrebbe detto che vedrebbe bene God of War su PC. Vade retro, satana. L'invito dei fan, che a volte sembrano dei cani che urinano per marchiare il territorio, è quello di rientrare nei ranghi e smetterla di lodare altri sistemi, o di uscire allo scoperto e di passare a Microsoft.



Barlog di suo ha risposto da gran signore, chiarendo che il fatto di lavorare per una certa piattaforma non significa che non si possa apprezzare ciò che viene fatto sulle altre:



Barlog: "Di questa (si riferisce all'immagine allegata nel tweet sottostante NDR) ci dovrò fare un poster e incorniciarlo per il mio ufficio. Amo creare giochi. Amo giocarli. Tutti i giochi, a prescindere dal sistema."



Del resto non ci sarebbe niente di strano se Microsoft corteggiasse un autore come lui, viste le capacità dimostrate proprio con God of War per PS4.

Gonna make a poster of this and frame it for my office.



I love making games. I love playing games.



All games, regardless of system.



pic.twitter.com/eVHnYITScp — Cory Barlog (@corybarlog) December 30, 2019