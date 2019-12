Untitled Goose Game ha venduto più di un milione di copie

Lo sviluppatore House House e il publisher Panic hanno annunciato che Untitled Goose Game, uno dei fenomeni del 2019, ha venduto più di un milione di copie. Stiamo parlando di un risultato eccezionale per un titolo indipendente.



Untitled Goose Game è stato lanciato per PC (esclusiva Epic Games Store) e Nintendo Switch il 20 settembre 2019, con le versioni PS4 e Xbox One uscite il 17 dicembre 2019. Il gioco si è subito messo in mostra per la sua protagonista, un'oca, e per i suoi toni scanzonati, visto che il gameplay richiede di andare in giro a fare scherzi agli esseri umani.



Se vi interessa saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Untitled Goose Game, dove Giorgio Melani ha scritto:

Untitled Goose Game è prima di tutto la perfetta trasposizione in videogioco di una strana idea: mettere in scena le peripezie di un'oca dispettosa in un tranquillo villaggio rurale inglese. Gli elementi di gioco si piegano a questa visione, restituendo un'esperienza che ha dei limiti per quanto riguarda gameplay e design da un punto di vista tradizionalmente videoludico, ma questo non toglie che il tutto riesca comunque ad essere divertente. È sostanzialmente un sandbox atto a far scaturire una sequenza di irresistibili gag dal gusto classico, messe in scena con una notevole eleganza grazie anche a una decisa e competente direzione artistica, ma questo non impedisce ad Untitled Goose Game delle efficaci invasioni nel campo degli stealth game e delle avventure grafiche, riuscendo anche ad impartire in alcuni frangenti delle sonore lezioni ad entrambi i generi.