Syd Mead, designer e artista legato a Blade Runner, Aliens e altri film, è morto a 86 anni

Syd Mead, il celebre designer, illustratore e concept artist legato a numerosi film di fantascienza come Blade Runner, Aliens e Tron, è morto all'età di 86 anni.



Sydney "Syd" Jay Mead ha contribuito a costruire l'immaginario futuristico di molti filoni della fantascienza, da quelli più classici al cyberpunk, grazie al suo stile visionario e al tratto inconfondibile, in grado di rappresentare tecnologie e architetture di grande impatto, che hanno lasciato un segno indelebile nella visione del futuro fantascientifico.



Mead non è peraltro legato solo al cinema ma anche agli anime (Yamato 2520, Turn A Gundam) e ai videogiochi. Tra questi ultimi, ricordiamo il suo lavoro su CyberRace, Cyber Speedway, Wing Commander: Prophecy e altri.



L'artista è morto a 86 anni per delle complicazioni legate a un linfoma. Tra i suoi ultimi lavori troviamo vari design per Elysium di Neill Blomkamp e la progettazione della città di Las Vegas in Blade Runner 2049, tornato dunque all'immaginario che aveva contribuito a costruire con il film originale.