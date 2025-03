Lo showrunner della serie TV di God of War ammette di non sapere usare un controller

Il lavoro su God of War però è qualcosa di nuovo per Moore, che non è affatto esperto di videogiochi .

Moore ha fatto un'apparizione al Sackhoff Show con Katee Sackhoff, dove si è parlato dei progetti che ha in ballo attualmente. "In questo momento sto lavorando all'adattamento di un videogioco chiamato God of War, di cui Amazon ha ordinato due stagioni. Mi hanno chiesto di occuparmene, sono letteralmente nella stanza degli sceneggiatori e questa è il mio più recente lavoro", ha detto.

Come vi abbiamo segnalato, Amazon sta lavorando alla serie TV basata sul videogioco God of War e ha già ordinato due stagioni. Scopriamo però anche che dietro questo progetto c'è Ronald D. Moore, scrittore e produttore televisivo di grande successo.

Le parole di Moore su God of War

Moore non ha più giocato un videogioco sin dagli anni ottanta. Ammette di aver provato God of War, ma di aver scoperto che i combattimenti dell'opera di Santa Monica sono troppo complessi per lui. Precisamente, afferma di avere problemi con i controller: "Premi R1", spiega, "qual è R1? Oh, sono morto! Non riesco proprio a capire come funziona".

Ovviamente non è la notizia migliore del mondo che Moore non sappia giocare ai videogiochi, non tanto perché la sua abilità con il controller sia rilevante, ma perché non ha esperienza con questo medium e con il suo linguaggio. Ovviamente una trasposizione televisiva sottintende un nuovo tipo di approccio al prodotto e non è detto che questa "mancanza" di Moore avrà un impatto reale sulla qualità.

Moore ha lavorato sul reboot di Battlestar Galactica, su Outlander, For All Mankind e ha contribuito a dozzine di episodi di Star Trek: The Next Generation, Voyager e Deep Space Nine. La sua esperienza non si mette in discussione. Certo, Moore ha più esperienza con lo sci-fi che con il fantasy, ma se è stato scelto ci sarà un motivo.

Purtroppo per ora non sappiamo molto altro sulla serie di God of War di Amazon. Il videogioco più recente, Ragnarok, sta però per ricevere un aggiornamento con novità gratuite.