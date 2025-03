ID@Xbox ha generato una quantità di soldi impressionante per gli sviluppatori indie, svela Microsoft

In base a quanto riferito dalla stessa Microsoft, ID@Xbox ha generato in tota le 5 miliardi di dollari nel corso degli 11 anni di attività dell'iniziativa, e con la prospettiva di proseguire su questa strada ancora a lungo e forse anche con maggiore forza, considerando l'importanza ricoperta da quanto ambito di sviluppo nel mercato attuale.

Tante novità che continuano ad arrivare

Sono stati oltre 1000 giochi indie quelli pubblicati nel corso dell'ultimo anno, peraltro molti di questi aggiunti direttamente nel catalogo di Game Pass, per il quale i titoli indipendenti rappresentano sempre un supporto importante.

La grafica di ID@Xbox

Proprio il mese scorso si è tenuto il nuovo evento ID@Xbox Showcase che ha portato alla presentazione di 21 nuovi giochi in arrivo, molti dei quali previsti su Game Pass, se non praticamente tutti, tra i quali anche titoli davvero molto interessanti.

Fra gli indie in arrivo su Game Pass di particolare interesse ricordiamo Clair Obscur: Expedition 33, Descenders Next, FBC: Firebreak, il recentemente annunciato Towerborne e da Microsoft viene citato anche l'attesissimo Hollow Knight: Silksong, che effettivamente era stato presentato per Game Pass diverso tempo fa ma di cui ancora non sappiamo nulla per quanto riguarda la tempistica di uscita.