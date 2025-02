Torna l'IGN Fan Fest che include il nuovo ID@Xbox Showcase, ecco quando

Tantissime presenze

IGN ha promesso la presenza di novità su giochi del calibro di Monster Hunter Wilds, WWE 2K25 e Alien: Rogue Incursion, solo per citarne alcuni. tra le serie TV in streaming ci saranno Daredevil: Born Again, Mythic Quest e il suo nuovo spin-off Side Quest, Survivor, Devil May Cry, The Walking Dead: Dead City e Anne Rice's Mayfair Witches.

Il banner del nuovo IGN Fan Fest

Presenti anche alcuni film: Novocaine, The Monkey, The Surfer e Fear Street: Prom Queen. Imperdibili gli anime, come I Parry Everything, The Apothecary Diaries Stagione 2, Fire Force Stagione 3 e The Beginning After The End.

Infine si parla di fumetti e di collezionabili. Tra i primi ci saranno Godzilla, Teenage Mutant Ninja Turtles, Sonic the Hedgehog, Blade Runner: Tokyo Nexus e Doctor Who: The Fifteenth Doctor, mentre per i secondi ci saranno anteprime esclusive di prodotti di Stern Pinball, McFarlane Toys e molti altri.

Insomma, le premesse sono davvero ottime. Staremo a vedere se ci saranno anche annunci a sorpresa. Considerate che solo nell'edizione dello scorso anno dell'IGN Fan Fest sono stati fatti annunci relativi a Powerwash Simulator, Kingmakers e Dave the Diver, erano presenti i cast della serie TV di Fallout e del film Dune: Part 2.