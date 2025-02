DeepSeek: il ritorno trionfale di Liang Wenfeng nella sua città natale

Il fondatore di DeepSeek, Liang Wenfeng, è stato accolto come un eroe nella provincia cinese di Guangdong, dopo i successi della sua azienda nel campo dell'intelligenza artificiale.

Liang Wenfeng, il brillante imprenditore dietro il successo di DeepSeek, è tornato nella sua città natale in occasione del Capodanno Lunare e la sua accoglienza è stata degna di una celebrità. Accompagnato da guardie del corpo, il quarantenne miliardario è diventato una figura di riferimento per la sua comunità, soprattutto dopo che le ricerche di DeepSeek hanno dimostrato come sia possibile costruire modelli di intelligenza artificiale avanzati senza l'uso dei più potenti chip Nvidia, aggirando così le restrizioni imposte dagli Stati Uniti alla Cina.

Un genio della matematica diventato imprenditore visionario Nato e cresciuto nella provincia di Guangdong, Wenfeng è stato un brillante studente, appassionato di fumetti e dotato di un talento straordinario per la matematica. Secondo i racconti degli abitanti della sua città natale, il fondatore di DeepSeek era noto per le sue capacità accademiche e per una forte determinazione, che lo hanno portato a fondare il suo hedge fund High-Flyer e successivamente a lanciarsi nel settore dell'intelligenza artificiale. DeepSeek su mobile Con DeepSeek, ha rivoluzionato il mondo della tecnologia, dimostrando che anche con risorse hardware limitate è possibile costruire modelli AI competitivi. Questa scoperta ha avuto un impatto enorme, specialmente in Cina, dove le sanzioni statunitensi hanno reso più difficile l'accesso ai microchip più avanzati.