DeepSeek ha lasciato dati sensibili senza protezione, anche il Pentagono blocca l'IA

La falla ha permesso il pieno controllo delle operazioni sul database e l'accesso a dati sensibili interni. Wiz Research ha avvisato DeepSeek, che ha subito chiuso la falla. Tuttavia, per tutto gennaio un malintenzionato avrebbe potuto prelevare log, password in chiaro e persino file locali dal server.

La falla di protezione

DeepSeek è balzata agli onori della cronaca questa settimana per aver ottenuto un modello IA paragonabile a quello di OpenAI come prestazioni, ma decisamente più leggero e meno esigente in termini di risorse. Il modello è stato anche distribuito come open-source.

Uno dei messaggi disponibili sul database

Wiz Research ha analizzato l'esposizione esterna di DeepSeek, individuando circa 30 sottodomini collegati all'azienda. La maggior parte di questi risultava innocua, ma su due di essi il team ha notato la presenza di due porte inusuali. Uno di questi è il server che riceve il token di autenticazione quando si accede tramite account Google o Apple, l'altro un'istanza di ClickHouse completamente aperta, senza credenziali.

ClickHouse è un DBMS open-source, a colonne, concepito per query rapide su grandi volumi di dati. Sviluppato dalla russa Yandex, è utilizzato da molte aziende per la gestione in tempo reale di log e per l'analisi di big data. Trovarlo esposto pubblicamente costituisce un rischio grave. Wiz Research è stata in grado di eseguire query SQL direttamente da browser, accedendo a una tabella contenente oltre un milione di voci di log, tra cui cronologie di chat, chiavi API, dettagli di backend e metadati operativi.