L'app di DeepSeek in Italia non è scaricabile: è una conseguenza delle richieste del Garante della Privacy?

L'app di DeepSeek è stata bloccata in Italia e non è più possibile scaricarla tramite Goolge Play Store e Apple App Store, a meno che non l'abbiate fatto in precedenza. Il sito web è invece ancora accessibile.

Le richieste del Garante della Privacy

Il motivo esatto del blocco non è chiaro, ma ieri il Garante della Privacy aveva richiesto informazioni alla compagnia che fornisce il servizio di DeepSeek, per comprendere se segue le normative.

Un macchinario marcato Deepseek che genera prodotti tecnologici

"L'Autorità, considerato l'eventuale alto rischio per i dati di milioni di persone in Italia, ha chiesto alle due società e alle loro affiliate di confermare quali siano i dati personali raccolti, da quali fonti, per quali finalità, quale sia la base giuridica del trattamento, e se siano conservati su server collocati in Cina," si legge in una nota del Garante.

"Il Garante, inoltre, ha chiesto alle società che tipo di informazioni vengano utilizzate per addestrare il sistema di intelligenza artificiale e, nel caso in cui i dati personali siano raccolti attraverso attività di web scraping, di chiarire come gli utenti iscritti e quelli non iscritti al servizio siano stati o vengano informati sul trattamento dei loro dati". Afferma anche che "entro 20 giorni le società dovranno fornire all'Autorità le informazioni richieste".

Secondo la società di analisi AppFigures DeepSeek è stata scaricata oltre 1,2 milioni di volte sul Play Store e oltre 1,9 milioni di volte sull'App Store in tutto il mondo, rivelandosi un successo sin dal lancio.