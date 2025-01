Hermione Granger nel cosplay di pinkypink_0505 è in un bar thailandese ma sembra il set di Harry Potter

La serie di Harry Potter è amata in tutto il mondo, in Europa, in Asia e non solo. Anche se il maghetto londinese ci porta nelle valli verdeggianti inglesi che molti non hanno mai visto, la fantasia può fare miracoli e non importa dove ci si trova veramente, perché è sempre come essere a Hogwarts quando si leggono i romanzi e si guardano i film. Ad esempio, potreste trovarvi in realtà in Thailandia, come nel caso di pinkypink_0505, che ci mostra il suo cosplay di Hermione Granger.

Hermione è una abile maga, ma è nata Babbana, ovvero da una famiglia che non ha evidenti poteri magici. Forse anche per questo si sente spinta a impegnarsi al massimo per far parte del mondo magico e ottenere risultati accademici di primo livello. Diventa rapidamente amica di Harry e Ron, risultando sempre fondamentale per la buona riuscita dei piani della squadra.