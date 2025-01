Il cosplay di Hermione da Harry Potter di grange_air la mostra sorridente mentre legge un libro

Harry Potter prima o poi tornerà sotto forma di serie TV, come ben sappiamo, così che vecchi e nuovi fan possano esplorare (ancora) Hogwarts e il mondo magico del maghetto inglese. Fino ad allora, però, se desideriamo immergerci in tale universo narrativo dobbiamo trovare altri modi, come ad esempio i cosplay. grange_air ci propone ad esempio un ottimo cosplay di Hermione Granger.

Hermione Granger è uno dei personaggi principali di Harry Potter. Diventa infatti rapidamente amica di Ron ed Harry, dopo che questi due la salvano da un troll. La ragazza è una grande studiosa nata babbana, ovvero in una famiglia non magica. La giovane è ligia alle regole inizialmente, ma nel mezzo delle avventure con gli amici impara che alle volte è necessario infrangerle per il bene.