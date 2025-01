L'MMORPG open-world free-to-play Blade & Soul NEO è stato annunciato con un trailer

L'editore offre un pacchetto di pre-registrazione , disponibile da oggi da qui . In attesa di informazioni, potete pre-registrarvi per assicurarvi l'accesso a un outfit del personaggio migliorato esteticamente, valuta di gioco e altro ancora.

NC America ha annunciato che l'MMORPG open-world free-to-play Blade & Soul NEO , la moderna reinterpretazione dell'universo fantasy tipico di Blade & Soul, è in arrivo su PC in Nord America e in Europa.

Le novità incluse in Blade & Soul NEO

I giocatori rivivranno la trama originale nei panni di un eroe determinato a restituire l'onore al proprio clan che è stato spazzato via dalle forze nemiche. I giocatori possono scegliere una delle quattro razze giocabili basate sulla tradizione animale, tra cui Drago, Qilin, Fenice e Tartaruga, e tra sette classi, tra cui Assassino, Danzatore di Lame, Maestro di Lame, Distruttore, Maestro di Forza, Maestro di Kung Fu ed Evocatore.

La revisione grafica di NCSOFT del MMORPG originale mette in evidenza texture e illuminazione migliorate, animazioni migliorate e più dettagli ambientali e atmosfera, sfruttando appieno il toolkit dell'Unreal Engine 4. I giocatori di Blade & Soul NEO possono cimentarsi in numerose attività PVP che vanno dal combattimento sul campo al combattimento tra fazioni fino ai campi di battaglia organizzati 6v6.

Il combattimento action di Blade & Soul NEO promette ai giocatori di sentirsi davvero come un artista marziale, con combo di abilità, contromosse e ruoli flessibili nel party. Inoltre, in questa versione potremo sperimentate una maggiore personalizzazione dei combattimenti con più modi per espandere il proprio stile di combattimento. Attraverso il gioco, i giocatori guadagnano "Libri delle abilità" con vantaggi unici per costruire tecniche di combattimento personalizzate.

Viene svelato inoltre che la "Camminata infinita", un tempo limitata a una barra di resistenza, è ora veramente infinita! Camminata infinita (che include sia la camminata che lo sprint) solleverà i giocatori in aria per una nuova forma di trasporto a lungo raggio.

I giocatori possono creare il proprio personaggio con un design unico grazie a questo sistema altamente personalizzabile, che include la stilizzazione dei capelli, delle strutture facciali, del colore degli occhi, dell'altezza e del corpo, e poi esportare e condividere i propri modelli di personaggio con altri giocatori.