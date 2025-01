Vari brevetti per PlayStation sono emersi online: uno propone di trasformare il DualSense in una pistola

Sony ha brevettato diversi nuovi sistemi , tra cui uno progettato per sfruttare l'intelligenza artificiale per aiutare a prevedere il comportamento dei giocatori e un altro per adattare i controller DualSense a diventare pistole.

I brevetti di Sony per PlayStation

Il primo brevetto tra quelli scoperti propone di utilizzare la tecnologia IA e di anticipare i movimenti dei giocatori nel tentativo di ridurre il lag. Utilizzando una telecamera per studiare e registrare le azioni dei giocatori, Sony sta esplorando la capacità dell'IA di prevedere con precisione il comportamento dei giocatori. Altri brevetti scoperti di recente propongono di utilizzare l'intelligenza artificiale per impersonare i giocatori e individuare gli imbrogli online, nonché di fornire assistenza durante il gioco nel caso in cui il microfono o il controller rilevino la frustrazione del giocatore.

Il modo di tenere il DualSense come un'arma

Un brevetto separato, presentato l'estate scorsa ma reso pubblico solo di recente, rivela che Sony sta lavorando a un accessorio che consentirebbe ai giocatori di aggiungere un "grilletto" a un controller DualSense. L'accessorio si collegherebbe alla parte inferiore del controller DualSense, consentendo ai giocatori di tenere il controller lateralmente (come mostrato nell'immagine sopra) e di utilizzare lo spazio tra i pulsanti R1 e R2 come mirino. Questo accessorio aggiungerebbe un'ulteriore dimensione di immersione agli sparatutto, anche se al momento non c'è alcuna garanzia che questo accessorio sarà reso disponibile per i consumatori. Spesso i brevetti non portano a veri prodotti.

Segnaliamo anche che Electronic Arts ha pubblicato altri 23 brevetti per l'accessibilità e un plugin per l'analisi della fotosensibilità.