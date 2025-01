Il cosplay di Hermione da win_winry ci riporta nel mondo di Harry Potter

Passano gli anni, ma il fascino dei personaggi della saga di Harry Potter resta immutato, come dimostra anche questo cosplay di Hermione Granger da parte di Win_winry, veramente ben costruito per reimmergerci nelle atmosfere di Hogwarts.

La ragazza in questione è uno dei personaggi rimasti più impressi nelle menti di milioni di fan, forse anche grazie all'ottima interpretazione da parte di Emma Watson nella serie cinematografica, rimasta veramente una sorta di icona nell'immaginario collettivo.

Da qui partono gran parte delle reinterpretazioni del personaggio anche da parte di modelle e cosplayer, sebbene poi spesso la maga venga riprodotta anche in maniera piuttosto personale, come in questo caso, pur mantenendo comunque alcune caratteristiche specifiche che la rendono molto riconoscibile in ogni caso.