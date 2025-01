Punch-Out tornerà? Un giornalista ha ricevuto alcune informazioni sulla serie Nintendo

Tra le serie Nintendo classiche che sono rimaste sostanzialmente ferme da diversi anni c'è anche Punch-Out, dunque è interessante vedere quanto è stato riferito da un noto giornalista quale Imran Khan, ex-editor di Game Informer, il quale ha ricevuto informazioni sul possibile ritorno della serie da parte di alcuni sviluppatori.

Purtroppo, sembra non ci sia l'intenzione di far tornare il gioco di boxe sulla scena nel prossimo futuro, visto che non ci sono progetti al riguardo da parte di Nintendo o Next Level Games, il team che per ultimo si è occupato di un capitolo moderno della serie.

L'ultimo Punch-Out risale al 2009 su Wii ed è stato sviluppato da Next Level Games, talentuoso team canadese che è stato acquisito da Nintendo ed è diventato a tutti gli effetti un first party, responsabile anche dell'ottimo Luigi's Mansion 3 oltre che di altri capitoli della serie.