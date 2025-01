Consumi e memoria di NVIDIA RTX 5090 e 5080 trapelano online, mostrando notevoli differenze con le RTX 40

VideoCardz ha riportato un interessante schema di riferimento con le specifiche tecniche trapelate di NVIDIA RTX 5090 e 5080, in aggiunta a quelle di RTX 5070 e 5070 Ti, mostrando in particolare delle notevoli differenze sul fronte dei consumi e della memoria video.

Si tratta ancora di informazioni non ufficiali e vanno prese come voci di corridoio, ma la fonte si è dimostrata alquanto affidabile sull'argomento, pertanto viene presa in considerazione anche in questo caso per avere qualche dettaglio plausibile sulla nuova serie Blackwell e le possibili evoluzioni sulla serie precedente.

In particolare spiccano qui le differenze in termini di assorbimento energetico e memoria video, anche perché non c'erano ancora informazioni più di tanto dettagliate, in precedenza, su questi aspetti delle nuove schede in arrivo.