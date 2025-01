NVIDIA GeForce RTX 5080 potrebbe uscire a breve, secondo un rumor

Sempre meno giorni ci separano dal Consumer Electronic Show 2025 (in acronimo CES) di Las Vegas e alla conseguente (e verosimile) presentazione della nuova linea di schede NVIDIA per PC desktop, prevista per il prossimo 6 gennaio , alla presenza del CEO della compagnia Jensen Huang che ne aprirà le danze. Secondo uno dei più recenti rumor, in particolare, la scheda video NVIDIA GeForce RTX 5080 potrebbe essere la prima ad uscire sul mercato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

NVIDIA GeForce RTX 5080: data e specifiche attese

In base a quanto riportato dai più recenti leak, la scheda video NVIDIA GeForce RTX 5080 vedrà un'uscita in anticipo rispetto alla sua sorella maggiore, NVIDIA GeForce RTX 5090. Si tratterebbe dunque di una modalità decisamente inusuale per la compagnia, che ha da sempre presentato in prima battuta il suo prodotto top di gamma della nuova serie. Entrando maggiormente nello specifico, secondo quanto scritto sul social network X dall'utente HKEPC, NVIDIA GeForce RTX 5080 potrebbe vedere la luce il prossimo 21 gennaio, a circa un paio di settimane dalla sua presentazione ufficiale in occasione del CES 2025 di Las Vegas, prevista per il 6 gennaio.

NVIDIA GeForce RTX 5080

Tra le specifiche attese, la nuova NVIDIA GeForce RTX 5080 presenterà 10752 core CUDA e 16 GB di VRAM GDDR7, con una larghezza di banda di memoria pari a 960 GB/s, risultando dunque superiore del 34% rispetto alla precedente scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080. Non conosciamo invece la possibile data d'uscita di NVIDIA GeForce RTX 5090, che potrebbe dunque uscire qualche settimana dopo.