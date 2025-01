Una nuova immagine di GTA 6 sembra sia trapelata direttamente dagli studi di Rockstar Games

Sembra che Rockstar Games sia stata colpita da un nuovo leak, ma in questo caso la situazione si presenta piuttosto strana: il soggetto che emerge è una nuova immagine di GTA 6, la cui visione però è un po' confusa essendo una foto fatta a uno schermo su cui starebbe girando il gioco, ma il titolo appare riconoscibile.

La cosa bizzarra è che sembra essere una foto scattata da qualcuno dentro agli studi di Rockstar Games, che evidentemente non si è curato molto delle possibili conseguenze derivanti dalla diffusione di un'immagine del genere, considerando che la foto, postata per un periodo di tempo piuttosto breve, si è ovviamente diffusa su internet.

Di per sé non dice molto, ma rappresenta un rarissimo materiale legato a GTA 6 diffuso al di fuori del famoso trailer di presentazione pubblicato da Rockstar Games, e tanto basta per renderla un'immagine molto interessante.