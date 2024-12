GTA 6 raggiungerà vendite mostruose il primo anno già dalle prenotazioni: le previsioni degli analisti

Secondo gli analisti in questione, le proiezioni di ricavo per GTA 6 potrebbero raggiungere i 3,2 miliardi di dollari nel corso del primo anno di presenza sul mercato, di cui 1 miliardo derivante solo dalle prenotazioni, secondo i calcoli effettuati da DFC.

Anche Take Two è consapevole dell'aspettativa

Yoshio Osaki, CEO di IDG Consulting, ha sottolineato l'attesa per il titolo, definendolo "uno dei più grandi lanci di intrattenimento della storia, non solo per i giochi ma per tutti i media", nientemeno.

D'altra parte, lo stesso publisher Take-Two è alquanto sicuro del successo di GTA 6 e non ha paura di riferirlo.

Strauss Zelnick, il CEO della compagnia, ha recentemente affermato: "Penso che Rockstar Games lancerà ancora una volta qualcosa di assolutamente fenomenale", facendo capire bene quale sia l'aspettativa per il gioco anche all'interno del suo stesso editore, aggiungendo "Non canto mai vittoria prima che si verifichi... ma l'attesa è alta".

Nel frattempo, I fan di GTA 6 hanno scoperto una versione migliore del primo trailer che permette di vedere più dettagli, tanto per far capire ancora una volta quanto il gioco sia atteso.