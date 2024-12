Lanciata la demo di I Hate My Waifu Streamer, in cui un fan tenta di ottenere l'attenzione di una streamer

I Hate My Waifu Streamer è una visual novel dedicata al mondo dello streaming e delle influencer, di cui rappresenta bene il modello economico. Come il titolo fa in qualche modo capire, è concentrata su di un fan che tenta disperatamente di ottenere l'attenzione di una streamer da cui è ossessionato. Tutto questo per dirvi che se volete, ora potete scaricare e giocare alla demo, appena lanciata.

Visual novel

In I Hate My Waifu Streamer, il personaggio ha appena iniziato a seguire una nuova streamer chiamata Mio. È giovane, vivace, carina e affascinante, quindi non impiegherà molto a costruirsi un'ampia fanbase. Ma il protagonista vuole di più, ossia che lei lo noti davvero. Acquistarle regali e scrivere messaggi in chat è un primo passo, ma a contare sono soprattutto le scelte fatte nei dialoghi, che permettono addirittura di arrivare a uscire con lei. All'apparenza tutto sembra uscito da una commedia anime, ma presto emergerà un'anima differente, che ricorda un po' quella di Doki Doki Literature Club.

Un momento di I Hate My Waifu Streamer

La demo di I Hate My Waifu Streamer copre i primi due giorni di streaming e richiede circa 30 minuti per essere completata. Mostra anche un modo molto interessante di sfruttare il mondo degli streaming all'interno di un videogioco. Se ci mettiamo anche dei disegni di altissima qualità e una chat virtuale davvero convincente, che simula le chat reali, tra commenti divertenti e altri offensivi, finiamo per avere un titolo che potrebbe essere davvero interessantissimo.

Se vi interessa, potete scaricare la demo di I Hate My Waifu Streamer da Steam.