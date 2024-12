Minecraft chiude il 2024 con un video riepilogativo su novità e ringraziamenti alla community

Il video Minecraft Monthly con gli aggiornamenti mensili da parte di Mojang per dicembre si è trasformato in una sorta di riepilogo dell'anno 2024, con una panoramica della novità introdotte e ringraziamenti vari alla community per quanto fatto in questi mesi, ma anche alcuni annunci di novità in arrivo.

Il video affronta vari temi che abbiamo visto nel corso del 2024 all'interno del gioco Mojang, a partire dall'introduzione dell'armadillo e delle sette varianti diverse di lupo come nuovi mob alla pubblicazione di una nuova canzone per il 15 anniversario di Minecraft, oltre ad altre novità.

Uno spazio speciale è stato poi dedicato alle nuove Trial Chamber, che rappresentano un elemento di gameplay inedito di notevole importanza all'interno delle meccaniche standard del gioco.