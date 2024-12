Un film Minecraft, o come il cinema vede i videogiochi

Si è parlato molto dell'ultima scommessa in tal senso: Un film Minecraft . La pellicola, che tra i protagonisti vede Jack Black e Jason Momoa, pare già essere stata giudicata, a vedere i commenti sotto i due trailer a oggi pubblicati, nonostante l'uscita sia fissata, in Italia, per il 3 aprile 2025. Cerchiamo di fare il punto della situazione e capire cosa potrebbe o non potrebbe funzionare in un adattamento cinematografico di un fenomeno culturale così specifico e stratificato.

Di disastri videoludici al cinema ne abbiamo visti tanti. Quando la settima arte prova a portare in sala la decima, lo fa sempre con gran fatica. Spesso, si accontenta di fare lo stretto necessario per ottenere un buon profitto, senza curarsi della qualità effettiva di ciò che sta proponendo ad appassionati e non. Ma il pubblico non è stupido e riesce a fiutare, ormai, se un film basato su di un amato universo videoludico sia capace di stupire o se si tratti solo dell'ennesima perdita di tempo e denaro .

Qui, ovviamente, si aprono diverse vie che portano a differenti epiloghi. Se si fosse scelto di ricreare l'iconico stile squadrato della versione classica di Minecraft, si sarebbe incappati in una miriadi di problemi legati alla possibilità di ingaggiare volti conosciuti e di gettarli (come poi è stato fatto) all'interno del mondo di gioco adattato agli spazi e ai tempi cinematografici. Se questo fosse stato il caso, il modo migliore per portare a termine tale impresa sarebbe stato realizzare personaggi affini a quelli del gioco, un po' come ha deciso di fare The Lego Movie (anche se la situazione era parecchio diversa e il margine di scelta a disposizione era ben più ampio e con meno rischi), e affibbiargli i grandi nomi attraverso il doppiaggio.

Iniziamo dal problema principale che, immaginiamo, tutti hanno avuto modo di notare: il comparto visivo . Minecraft è un videogioco dallo stile unico, immediatamente riconoscibile; basta un fotogramma per distinguerlo da qualsiasi altro titolo sulla faccia della terra che non sia un clone a buon mercato (e, anche se si trattasse di un clone, questo verrebbe comunque scambiato per la sua ben più famosa controparte).

La strada sbagliata?

La via che Legendary Pictures ha scelto è, forse, la più pigra (anche se non la più semplice da realizzare): gettare attori in carne e ossa in un ambiente tridimensionale cucito su misura per attirare il pubblico di giovanissimi che sono affezionati al nome (e i loro genitori, che magari non porgono troppa attenzione a ciò che i loro figli guardano su Youtube, ma che non potrebbero non notare sul grande schermo, una volta accompagnati i propri pargoli, le qualità orrorifiche che un gioco come Minecraft ha sempre posseduto).

Jason Momoa immerso in una versione di Minecraft interamente in computer grafica

Tutto si fa quindi, arrotondato, rassicurante, da farti venire voglia di abbracciare ogni singola creatura dell'ormai distorto universo creato da Markus "Notch" Persson. I nemici rimangono intimidatori, ma allo stesso modo delle decorazioni di Halloween alla festa di una classe delle elementari, perdendo i loro tratti più spaventosi in favore di un depotenziamento a livello visivo, spalleggiato da un sistema di animazioni molto più "naturale" (per quanto uno scheletro in sella a un ragno gigante che lancia frecce infuocate possa apparire "naturale"). Ciò, però, porta a una sensazione di "già visto" al di fuori da ogni scala.

Questo non è Minecraft, ma il Regno dei Funghi di Super Mario Bros. - Il film

Questi colori vividissimi, questi grandi spazi impossibili, questi modelli plastici paiono tutti uguali, ultimamente. Risulta impressionante quanto l'universo creato dal film assomigli al Regno dei Funghi di Super Mario, o alla folle giungla di Jumanji, non un franchise videoludico, ma uno che fa del Videogioco il suo schiavo (sarà un caso che Jack Black abbia partecipato a ognuno di questi progetti?). Non importa che siano presenti attori reali o meno, il risultato è sempre lo stesso: luoghi fantastici che fanno appiglio sui medesimi stilemi, rendendo ogni universo impersonale, anche quando è composto da blocchi.