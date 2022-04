Sonic 2 - Il film, la recensione della seconda avventura cinematografica del porcospino blu di Sega

Per questo Sonic 2 - Il film è stato caricato ancor di più di aspettative, stavolta da parte di tutti: è concesso sbagliare alla prima, ma dopo un buon debutto tutti si aspettano un bis uguale se non migliore. Con Sonic 2 - Il film, Fowler e gli sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller hanno dimostrato non solo di saper maneggiare la proprietà intellettuale di Sega, andando oltre il semplice citazionismo, ma di aver fatto anche i compiti a casa e aver studiato bene la materia.

Sonic - Il film ci ha regalato due anni fa un divertente film per famiglie ma, fin dal suo annuncio, si è portato sulle spalle un carico di responsabilità davvero importante. La pellicola del 2020, diretta da Jeff Fowler, è però uscita vittoriosa nel risultato, scongiurando, peraltro, una catastrofe annunciata: ancora oggi è impossibile cancellare dalla mente il primo design scelto per Sonic. Dopo una mezza insurrezione del web e una tonnellata di meme però, la produzione di Paramount Pictures è riuscita a rimettersi in carreggiata, creando un prodotto con la giusta alchimia tra tutti gli elementi che lo componevano: personaggi digitali e attori reali, divertimento e fedeltà alla serie videoludica.

Trama e protagonisti

L'immagine principale di Sonic 2 - Il film

La trama che vi riporteremo di seguito non conterrà ovviamente spoiler, ma solo un incipit necessario per spiegare alcuni aspetti essenziali della nostra analisi. Sonic vive sulla Terra ormai in pianta stabile, consapevole della sua diversità ma soprattutto dei suoi poteri, che vorrebbe mettere a servizio di tutti, come i supereroi dei fumetti che ama tanto. Il suo amico umano Tom (James Marsden), che assieme alla moglie Maddie (Tika Sumpter) assume nel film il ruolo di famiglia di Sonic, gli fa notare che i suoi intenti sono nobili, però il porcospino blu è ancora un giovane teenager, troppo piccolo per caricarsi sulle spalle il ruolo di eroe. Tuttavia, Tom e Maddie concedono a Sonic la possibilità di mostrare la sua maturità, lasciandolo a casa da solo per un weekend.

Tutto bene fin qui, se non fosse che il Dr. Eggman (Jim Carrey) riesce a far ritorno sulla Terra con l'aiuto di un nuovo alleato, Knuckles l'echidna. Anche Sonic, dopo un'imboscata dei due, trova un compagno d'avventura, la piccola volpe Tails, che lo raggiunge sulla Terra ispirato dal coraggio del porcospino. Da qui si dipana una trama molto lineare dove il motivo della contesa tra gli eroi e i cattivi è un oggetto molto caro ai fan della saga, che non vi riveleremo per scelta anche se già visibile nel trailer del film.

Sonic 2 -Il film si prende quindi sulle spalle il peso di gestire non solo Sonic e il suo antagonista, ma di aggiungere all'equazione due altri amatissimi personaggi della serie, ovvero Tails e Knuckles. Questo è il primo punto che mette in risalto l'attenzione degli sceneggiatori nei confronti del videogioco, pur mantenendo sempre una semplicità di fondo della narrazione molto marcata. Una delle cose che abbiamo apprezzato di più del film è infatti la basilare, eppure efficace, caratterizzazione dei nuovi arrivati: se Sonic è l'eroe dal cuore d'oro e dalla battuta supersonica, Tails è il più piccolo del gruppo ma al tempo stesso brillante, leale e che trova il coraggio proprio dell'amicizia con Sonic. Knuckles (doppiato in originale da Idris Elba e in italiano da Maurizio Merluzzo) è invece è quello tosto: sguardo fermo, petto in fuori e tanta disciplina, incapace però di cogliere sfumature emotive troppo elaborate, ma soprattutto di ascoltare le ragioni del protagonista.

Piccolo cenno alla resa visiva del trio, dove viene rinnovato il design scelto per Sonic e usato come standard anche per Tails e Knuckles: continuiamo a non essere convinti al cento per cento di come appaiono gli aculei di Sonic, e per estensione di Knuckles, che in certe inquadrature sembrano un po' troppo "morbidi". Tails invece è perfetto e carinissimo, con le sue due codine dell'aspetto super soffice!