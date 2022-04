Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di penny_in_cosplay1 desidera la seconda stagione

Quando arriverà la seconda stagione dell'anime della serie Record of Ragnarok? È questo ciò che sembra pensare la Aphrodite del cosplay di penny_in_cosplay1, evidentemente in fervente attesa di sapere cosa ci riserva lo spietato torneo tra divinità ed eroi umani.

Nonostante la foto in primissimo piano, gli elementi determinanti del cosplay sono tutti riconoscibili, a partire dalla veste bianca che cade sul seno, passando per i fiori che adornano la lunga chioma bionda del personaggio.

Certo, la Aphrodite della serie giapponese difficilmente si perderebbe in futili pensieri, ma in questo caso la posa è giustificata dalla volontà della cosplayer di esternare il suo sentimento di attesa, che non possiamo non condividere al 100%.

Record of Ragnarok racconta di un torneo in cui dei ed esseri umani si affrontano per decidere il destino del genere umano. Riusciremo a sopravvivere alla furia divina? Per farcela gli eroi umani dovranno vincere almeno sette scontri, impresa non facile visti gli avversari che hanno di fronte.