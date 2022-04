LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker: Xbox Series X versione console migliore, per videoconfronto

Il canale youtube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un videoconfronto relativo alle diverse versioni di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, concludendo che la versione Xbox Series X è la migliore tra tutte quelle console, battuta ovviamente solo da quella PC (il che è abbastanza pleonastico da riportare).

Il gioco gira molto bene su tutte le piattaforme considerate, quindi PC, Xbox Series X e S e PS5, ma su Series X ha un leggero vantaggio in termini di risoluzione e performance. Le modalità grafiche delle versioni console sono due: qualità e prestazioni. Su PS5 abbiamo, nell'ordine, una risoluzione dinamica che arriva fino a 2160p, scendendo normalmente a 1980p per 30fps, oppure una risoluzione dinamica che parte da 1440p, scendendo di media a 1368p per 60fps. Su Xbox Series X abbiamo invece una modalità qualità con risoluzione dinamica a 2160p per 30fps che riesce a mantenere i 4k in quasi tutte le occasioni, e una modalità performance sempre a 2160p per 60Fps che mediamente scende a 1872p. Naturalmente su Series S i numeri sono molto più bassi e si parla di risoluzione dinamica da 1260p a 30fps (1152p di media) per la modalità qualità e di 1260p a 60fps (1152p di media) per la modalità performance.

A livello di dettagli grafici le versioni per le due console di ultima generazione più performanti si equivalgono, con ombre, texture, occlusione ambientale e draw distance praticamente identici. La versione migliore è comunque quella PC, soprattutto per i riflessi.

Inoltre, la versione PS5 soffre un po' di tearing nelle aree più ampie e ha dei caricamenti più lenti rispetto alle versioni PC e Xbox Series X.

La conclusione di ElAnalistaDeBits è che in questo caso Xbox Series X è la piattaforma meglio ottimizzata. Series S e PS5 offrono delle buone performance, ma possono migliorare. Niente di drammatico, comunque.