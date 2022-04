Dune: Spice Wars, data d'uscita in Accesso Anticipato svelata

L'editore Funcom e lo sviluppatore Shiro Games hanno annunciato che Dune: Spice Wars uscirà in Accesso Anticipato. La data d'uscita è il 26 aprile 2022. Come saprete stiamo parlando di uno strategico in tempo reale ambientato nel mondo di Dune, il primo videogioco dedicato a all'universo di Frank Herbert degli ultimi venti anni.

Oltre all'uscita in Accesso Anticipato, è stata svelata anche la quarta fazione giocabile, quella dei Fremen. Essendo nativi del pianeta Dune, i Fremen sono i più rapidi e capaci nel muoversi per il deserto. Inoltre hanno meno possibilità delle altre fazioni di attirare l'attenzione dei colossali vermi della sabbia e hanno delle facilitazioni nell'allearsi con le tribù indipendenti.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recente anteprima di Dune: Spice Wars, in cui abbiamo scritto:

Sarà Dune: Spice Wars a guidare nuovamente l'universo immaginato da Frank Herbert sulla vetta degli strategici? Grazie al nome farà sicuramente parlare di sé, ma una simile licenza va maneggiata con cura. Fortunatamente anche dal punto di vista del gameplay tutto sembra essere al suo posto, ma per sbilanciarci aspettiamo di scoprirne di più...