LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker per PS5 è in offerta su Amazon

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker - Standard Edition per PS5 è acquistabile su Amazon a 9,99€, in forte calo rispetto al prezzo consigliato di 24,99€. L'offerta include spedizione gratuita e reso senza costi. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Per la prima volta nella storia dei titoli LEGO, potete giocare l'intera saga degli Skywalker in un unico gioco. Dall'Episodio I a L'ascesa di Skywalker, ogni film è rivisitato con l'ironia e il gameplay creativo tipici del brand LEGO. Il gioco offre grande libertà d'esplorazione e missioni dinamiche in ambientazioni iconiche come Tatooine, Hoth, Endor e la Morte Nera.