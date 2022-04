Moss: Book 2, la recensione per PlayStation VR

Le nuove avventure di Quill cominciano dove il primo libro termina: sconfitto Sarffog e recuperato lo zio, è tempo finalmente di sfidare l'Arcano , l'arcinemico, il male supremo. Quill non si è mai persa d'animo: non lo ha fatto nella prima epopea, corta ma piena di emozioni, non lo farà ora, decisa più che mai a stare a sentire i nostri consigli e superare assieme i variegati puzzle ambientali. Moss: Book 2 ci porta di nuovo in una terra incantata, con l'obiettivo di recuperare il cristallo necessario per combattere il nemico e lo fa con tutta la grazia e la dolcezza che caratterizzano la topina antropomorfa. Personaggi, situazioni, espressioni, idee e nemici nuovi fanno la loro comparsa, andando ad arricchire quel disegno, bambinesco nell'espressione ma maturo nella concezione, che è Moss: Book 2.

Stavolta sono tre

Il team ha saggiamente scelto di ingrandire la formula di gioco, rendendo l'avanzamento molto meno ripetitivo rispetto al primo capitolo

La forma di Moss non è cambiata, per fortuna: da una parte abbiamo i movimenti di Quill, dall'altra il nostro io virtuale che osserva, aiuta, risolve i puzzle, controlla i nemici. Solo che stavolta alla relativa semplicità di moveset della spada del primo libro, Polyarc triplica le armi aggiungendo martello e chakram, che tradotto si legge: arma a velocità media, arma lenta ma potente e arma veloce a distanza, utili per tenere a bada la fauna ostile più o meno resistente, più o meno rapida che si frappone tra noi e l'obiettivo, ma non finisce qui. Il team di Seattle non poteva limitarsi a un mero utilizzo in combattimento, pertanto - come da buona tradizione nintendiana - ogni arma si porta dietro caratteristiche utili alla risoluzione di puzzle ambientali. Creare una copia con il martello, rompere parti di scenario con il chakram, fare degli scatti per superare abissi altrimenti insuperabili: è chiaro come il team non sia voluto andare troppo oltre nella complessità strumentale, ma se non altro la tavolozza ludica di Book 2 è più variegate del primo episodio, forse vittima di un po' di ripetitività di fondo.

Avanzare per il mondo di Moss è quindi più divertente, vario e forse appagante grazie anche a una rinfrescata data non tanto ai nemici, ma al modo in cui la possessione del lettore funziona, garantendo una certa diversità ad alcune situazioni ludiche interessanti e meno banali del previsto. Il rapporto con il DualShock è in genere buono e reattivo: la gestione degli input è stata leggermente raffinata e il menù a mo' di fiore radiante è una bella trovata di stile, seppur non comodissima vista la frequenza di cambio. Anche alcuni elementi legati al controllo del globo di azione del lettore non sono reattivi come avremmo voluto, non tanto all'inizio, ma più avanti quando le cose da fare e incastrare iniziano a crescere di volume. Nulla di ingiocabile, ma sono quei tocchi di classe nel perfezionamento che magari Polyarc migliorerà in un eventuale terzo capitolo.