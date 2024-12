Cosa giocherete questo fine settimana? Path of Exile 2, Marvel Rivals o Fantasian: Neo Dimension?

Cosa giocherete questo fine settimana? Pur essendo dicembre, le nuove uscite sono tante e tutte meritevoli del vostro tempo, a cominciare naturalmente da Path of Exile 2: disponibile in accesso anticipato su PC, PS5 e Xbox Series X|S, l'action RPG di Grinding Gear Games sembra davvero straordinario.

Rispetto al già ottimo primo capitolo, infatti, gli sviluppatori sono riusciti ad arricchire la struttura sotto ogni punto di vista, mettendo in campo un'evoluzione tecnica che si nota fin dalle prime battute, scontri con i boss davvero entusiasmanti, quasi da soulslike, e un comparto narrativo che non delude le aspettative.

Insomma, ci troviamo di fronte a un'esperienza letteralmente sconfinata, dunque se avete già cominciato ad affrontarla cogliendo al volo l'opportunità dell'accesso anticipato di certo non siete in errore, anzi. È a Path of Exile 2 che dedicherete questo fine settimana?