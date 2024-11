Marvel Rivals svela il numero di personaggi al lancio e dettagli sulla Stagione 0 e 1

In vista del lancio di Marvel Rivals, fissato al prossimo 6 dicembre, gli sviluppatori di NetEase Games hanno pubblicato un video diario che include una serie di informazioni su quello che i giocatori possono aspettarsi in termini di contenuti e personaggi alla pubblicazione e nelle settimane successive.

Le prime due Stagioni e quanto dureranno

Il lancio di Marvel Rivals coinciderà con l'inizio della Stagione 0. Sarà intitolata "Doom's Rise" e durerà un solo mese, a mo' di antipasto per dare modo ai giocatori di prendere confidenza con le dinamiche di gioco. Il ritmo diventerà regolare con l'avvio della Stagione 1, prevista per inizio gennaio, con ogni season che avrà una durata di tre mesi e porterà con sé nuovi personaggi, contenuti, abilità di squadra e potenzialmente anche una nuova modalità di gioco.

Marvel Rivals è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Si tratta di un (super), dove potremo vestire i panni di alcuni degli eroi e villain più celebri del mondo Marvel, come Spider-Man, Venom, Dr. Strange, Hulk, Magneto, Groot, Star-Lord e molti altri ancora, tutti caratterizzati da abilità e poteri differenti e che rispecchiano le loro controparti dei fumetti. Per maggiori dettagli vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Marvel Rivals