Silent Hill 2 diventa un gioco in prima persona per visori VR grazie a una mod

La mod in questione fa esattamente quello che immaginate. Una volta installata, la visuale del gioco passa dalla terza alla prima persona con tanto di mirino proiettato e animazioni per il combattimento ottimizzate opportunatamente. Come possiamo vedere nel video qui sotto, ad esempio, colpendo le gambe di un nemico è possibile farlo inginocchiare.

I giocatori in possesso di Silent Hill 2 su PC ora possono vivere le (dis)avventure di James Sunderland sotto una nuova prospettiva, grazie al noto modder Praydog, che ha realizzato una mod che permette di giocare al survival horror di Bloober Team e Konami con visuale in prima persona con un visore VR .

Dove scaricare la mod

Precisiamo che si tratta di un progetto in corso d'opera (al momento siamo alla versione 0.2.2) per quanto i risultati sembrano davvero molto promettenti. Se siete interessati potrete scaricare la mod di praydog tramite GitHub a questo indirizzo, dove trovate anche le istruzioni necessarie per una corretta installazione.

Rimanendo in tema, Silent Hill 2 è tra i giochi che supporteranno nativamente PS5 Pro tramite un aggiornamento, ma nel frattempo il titolo mostra dei problemi sulla console di metà generazione di Sony e risulta visivamente peggiore rispetto alla versione standard, come confermato in un video confronto.