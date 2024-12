Path of Exile 2, abbiamo provato un gioco assolutamente assurdo (in senso buono)

Quale che sia la vostra personale risposta al quesito di cui sopra, è abbastanza innegabile che, nel momento in cui Blizzard ha iniziato a percorrere strade più orientate al grande pubblico, il team che più di ogni altro ha raccolto la fiaccola del capolavoro originale è stato Grinding Gear Games , una peculiare squadra di sviluppatori composta prevalentemente da grandi fan del genere che, con Path of Exile, ha creato un gioco tra i più appassionanti, profondi e supportati in circolazione. Già solo ottenere un risultato del genere oggi è cosa tutt'altro che sottovalutabile, ma i Grinding Gear non si sono fermati qui e negli anni, oltre ad aggiornare la loro prima creatura con una frequenza e complessità raramente vista altrove, hanno deciso di creare parallelamente un "mostro" inizialmente pensato per soppiantarla e in seguito evolutosi al punto da dover divenire un seguito separato. Quella belva si chiama, ovviamente, Path of Exile 2 , ed è da anni che se ne parla per via di presentazioni sempre più impressionanti, ma in queste settimane il vociare si è fatto più intenso e l'attesa più spasmodica che mai, perché finalmente sta per arrivare nelle sudate manine di tutti gli appassionati un sostanzioso Early Access.

Parliamoci chiaramente, con buona pace di ciò che scrive Rod Fergusson su Twitter: definire "diablolike" quel particolare genere di giochi di ruolo action con visuale isometrica che dalla gloriosa serie Blizzard hanno preso i loro connotati inizia a essere davvero riduttivo. Negli anni anche questo genere (come accade di norma a tutte le tipologie di videogioco dotate di una certa profondità) si è separato sempre di più dall'idea iniziale trasformandosi in una miriade di ibridazioni e sperimentazioni differenti, pur mantenendo intonse alcune basi fondamentali. Se, quindi, dalle fondamenta di quel Diablo II, visto come la colonna portante delle esperienze di questo tipo, abbiamo visto nascere nuovi successori spirituali, e la serie storica ha deciso di optare per una maggior semplificazione e accessibilità che l'ha portata ad allontanarsi dalla filosofia originale, ha ancora senso usare il nome Diablo per indicare l'intera categoria?

Stesso mondo, tutt'altra musica

Non fatevi ingannare dalle primissime battute in cui il proprio personaggio sopravvive a una brutale esecuzione, Path of Exile 2 mantiene le caratteristiche del suo predecessore prevalentemente in due cose: la profondità generale e la progressione della difficoltà, peraltro con alcune differenze sostanziali anche in questo secondo elemento. Si nota da subito che questo seguito rappresenta un'enorme evoluzione tecnica rispetto al primo titolo, e anche in termini di gameplay le cose sono cambiate sensibilmente. I colpi hanno molto più impatto, ogni personaggio ha a disposizione una schivata senza tempo di recupero (ma la cui invulnerabilità è limitata a certi proiettili), è possibile scegliere di muoversi usando il WASD della tastiera o il pad senza particolari problemi e l'intero ventaglio di missioni e mappe risulta immensamente più curato.

Le cose a Wraeclast non sono migliorate. Anzi. Meglio trovare nuovi modi creativi di farle saltare in aria

L'avanzamento della campagna, invero, non è lontano da quello del primo Path of Exile: si gira per mappe procedurali che di norma contengono una miriade di nemici e più boss, dopodiché si completano missioni primarie e secondarie che servono a ottenere ricompense varie (molte delle quali peraltro alquanto significative). Ogni cosa però è fatta molto meglio rispetto al passato, dato che le missioni introducono più gradualmente le meccaniche e i sistemi, il crafting è più cristallino e leggibile (diverrà più complesso con gli aggiornamenti futuri, hanno già confermato gli sviluppatori, ma è già comunque validissimo), ambientazioni e nemici sono molto più variegati, e i boss sono andati incontro a un totale rimaneggiamento. Sul serio, a tratti i boss di Path of Exile 2 ricordano quelli di un souls: hanno schemi complessi e interessanti, molti loro colpi vanno evitati con movimento furbo e buon tempismo, le loro manovre più pericolose sono leggibili ma comunque piuttosto infami e, se vi eliminano, la colpa è quasi sicuramente vostra e non del gioco. A Grinding Gear han calcolato le cose a puntino peraltro, dato che davanti a ogni arena di un boss c'è un comodo checkpoint da cui ripartire quando si crepa. E la cosa più bella è che questi boss sono numerosissimi, piuttosto originali e nel mix ne abbiamo trovati davvero parecchi memorabili. Aggiungete al tutto una narrativa direttamente correlata a quella del primo gioco, ma comunque godibile separatamente e più stuzzicante del previsto e avrete per le mani una campagna davvero di livello, anche nella forma incompleta e composta da solo tre atti presente nell'early access.

Gli atti della campagna nell'early access sono solo tre, eppure la varietà di mappe e nemici è seriamente impressionante

A ringalluzzire ulteriormente il tutto ci pensano le già citate mappe: piuttosto estese e spesso ricche di elementi e nemici interessanti. Non troverete solo avversari capaci di inseguirvi rapidamente e di usare ogni genere di amenità contro il vostro alter ego, ma anche condizioni atmosferiche avverse, erba alta che nasconde le minacce, qualche trappola, e tutta una serie di chicche che rendono persino l'esplorazione più interessante rispetto alla stragrande maggioranza dei titoli del genere. Gli sviluppatori, poi, non scherzavano quando dicevano che già i primi tre atti corrispondono a una campagna più lunga rispetto a molta della concorrenza: prima di ripulirli a dovere ci metterete tranquillamente una trentina di ore, salvo non azzecchiate subito una build incredibilmente ottimizzata e iniziate a fare stragi (d'altronde, per gli esperti quelle ore possono ridursi facilmente sotto le dieci una volta capito l'andazzo); inoltre, una volta finita, questa si ripeterà a una difficoltà aumentata, così da permettervi di raggiungere un livello sufficientemente alto per l'endgame.

Per chi peraltro il gioco non l'ha seguito, è il caso di precisare che questa campagna ha una struttura assolutamente classica e funzionale senza alcuna limitazione. Path of Exile 2 al lancio sarà a sua volta un free to play e le sue microtransazioni resteranno quasi esclusivamente estetiche, come nel predecessore. Siamo dunque letteralmente davanti a un gioco che ci ha, durante tutti i primi tre atti, sfidato ed esaltato marcatamente di più rispetto a tutti gli altri esponenti del genere, nonostante sia pensato per essere a costo zero (anche l'accesso all'early access prevede un pacchetto a buon prezzo, per dire); capite perché sembra veramente un'assurdità? Una anomalia del mercato? E il bello è che le cose si fanno ben più fuori di testa quando ci si addentra nel gameplay e si considera che l'endgame è già disponibile.