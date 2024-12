Presto sarà pubblicato un nuovo trailer di Borderlands 4

Borderlands 4 dovrebbe uscire nel 2025, ma ancora non c'è niente di certo in merito. Diciamo che è uno dei tanti giochi importanti dati come in arrivo il prossimo anno, di cui però si sa effettivamente pochissimo. Per ora si è visto soltanto un teaser trailer al momento dell'annuncio , avvenuto alla Gamecom 2024, che non ha mostrato niente del gameplay . Presto però la situazione potrebbe cambiare, perché pare che sia in preparazione un nuovo trailer .

Non vede l'ora di farcelo vedere

A dirlo è stato Randy Pitchford in persona, il capo di Gearbox Entertainment, lo studio di sviluppo dei Borderlands. Insomma, la fonte più autorevole in assoluto sulla questione. Il nostro ha pubblicato su X un post davvero esplicito in tal senso: "Sto preparando un nuovo trailer di Borderlands 4 ed è fottutamente magnifico", ha scritto. "L'ultimo render mi sta stendendo."

Quindi ha specificato "Non dovrei parlarne ancora, ma non me ne frega un c***o. Sto impazzendo, amici."

In una risposta a un fan che gli ha detto di voler vedere il gameplay, Pitchford ha detto: "Lo so, sai?!? NON VEDO L'ORA DI PUBBLICARE QUESTO FOTTUTO TRAILER!" (le lettere maiuscole sono di Pitchford). Di fatto ha confermato che nel filmato vedremo anche il gioco in azione.

Quando sarà pubblicato? L'ipotesi più sposata è che lo vedremo ai The Game Awards 2024. Considerando che è uno degli eventi videoludici più importanti dell'anno, se non proprio il iù importante in assoluto per numero di spettatori, non è improbabile che sia così. Staremo a vedere.