iPhone 17 potrebbe avere il sensore Face ID integrato nel display

L'idea del sensore Face ID integrato all'interno del display risale già ad alcuni brevetti registrati da Apple nell'ormai lontano 2021 , suggerendone dunque una possibile implementazione all'interno di iPhone 15 e iPhone 16 , che di fatto non è avvenuta. Ad alimentare questa nuova tecnologia sarebbe stato un ulteriore brevetto, avvistato dal portale Patiently Apple, che illustrerebbe nello specifico il funzionamento del sensore integrato nel display. In particolare, il brevetto prevede la presenza di una sorgente ottica inserita alle spalle di una parte attiva del display, in grado di effettuare un vero e proprio mapping 3D , utile per il riconoscimento facciale.

iPhone 17: il probabile periodo d'uscita della nuova serie

Non conosciamo una data d'uscita precisa per la nuova serie iPhone 17, che potrebbe verosimilmente vedere la luce a cavallo tra settembre e ottobre del 2025, perfettamente in linea con quanto abbiamo visto nelle generazioni precedenti.

iPhone 17

Specifichiamo come sempre che al momento si tratta di pure e semplici supposizioni non ufficiali, che dovranno necessariamente essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia di Cupertino. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.