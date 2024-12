Arriva un cosplay di Rylai, la Crystal Maiden di Dota 2, da narga_lifestream

"Rylai è il mio primo cosplay dedicato a Dota 2, ma è davvero così? In realtà le mie interpretazioni di Jaina Marefiero sono state chiamate 'Crystal Maiden' in tante occasioni, al punto che questi due personaggi si sono fusi insieme nella mia testa", ha scritto narga_lifestream.

Indossando per l'occasione un costume realizzato da un'altra cosplayer di grande successo, toriealis, Natalia ha parlato di questo suo primo esperimento con l'universo di Dota 2, che calza a pennello rispetto alle giornate fredde di questo dicembre.

narga_lifestream ha realizzato uno splendido cosplay di Rylai, la Crystal Maiden di Dota 2 : una combattente glaciale, dal passato tormentato, che può imprigionare i suoi nemici in enormi blocchi di ghiaccio e al contempo curare le ferite dei compagni di battaglia.

Un lunghissimo successo

Lo scorso anno Valve ha avuto l'idea di spedire dei ban permanenti dentro a dei pacchi natalizi in Dota 2: un'originale idea regalo per un titolo che è ancora fra i più giocati in assoluto su Steam, nonostante gli anni passati dal suo debutto.

E per quanto riguarda gli altri lavori della bella Natalia? Date un'occhiata alle sue interpretazioni di Shadowheart da Baldur's Gate 3, Rosaria da Genshin Impact, Lethe da Fire Emblem e Harley Quinn dal mondo di Batman.