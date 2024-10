Il cosplay di Lethe da Fire Emblem firmato narga_lifestream è allegro e colorato

"Anni dopo, quando ho visto il design del personaggio aggiornato in Fire Emblem Heroes , ho tirato fuori questo progetto a lungo rimandato dall'armadio e ora sono finalmente riuscita a portarlo in vita."

"Nota simpatica: tintinno quando cammino indossando questo costume", ha scritto Natalia nel suo post su Instagram. "Solo in pochi sanno che volevo realizzare un cosplay di Lethe fin dai tempi di Fire Emblem: Radiant Dawn ."

Il cosplay di Lethe da Fire Emblem realizzato da narga_lifestream è praticamente un sogno che si avvera per la modella russa, che desiderava interpretare il celebre personaggio da tantissimo tempo.

Una serie sempre più popolare

Come forse ricorderete, Fire Emblem Heroes ha totalizzato incassi per oltre un miliardo di dollari, consentendo alla serie Nintendo di aprirsi a un pubblico estremamente ampio e per molti versi inedito.

Tornando invece ai lavori di narga_lifestream, nel corso del tempo ne ha realizzati parecchi notevoli. Qualche esempio? Minthara da Baldur's Gate 3, Jill Valentine da Resident Evil, Sakura da Street Fighter o Raiden da Genshin Impact.