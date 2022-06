Fire Emblem Heroes, incassi per oltre un miliardo di dollari dalle microtransazioni

Fire Emblem Heroes, uno dei mobile game Nintendo di maggior successo, ha totalizzato finora incassi per oltre un miliardo di dollari grazie alle microtransazioni: lo rivelano i dati raccolti da Sensor Tower.

Disponibile su App Store e Google Play dal febbraio 2017, Fire Emblem Heroes ha fin da subito dimostrato un enorme potenziale, racimolando già nelle prime ventiquattro ore oltre due milioni di download e quasi tre milioni di dollari.

Un percorso apparentemente inarrestabile per la riduzione mobile della serie Fire Emblem, se consideriamo che anche nel corso del primo trimestre del 2022 è stato capace di incassare 29 milioni di dollari.

Nintendo, la classifica dei mobile game

Come si può vedere nell'infografica qui sopra, restando nell'ambito delle produzioni Nintendo per iOS e Android Fire Emblem Warriors stacca nettamente il secondo in classifica, Mario Kart: World Tour, fermo a 282 milioni di dollari a parimerito con Animal Crossing: Pocket Camp.

Curiosamente Super Mario Run, che è primo nella classifica per numero di download con 310,7 milioni di installazioni, non va oltre la quarta posizione in termini di incassi, con appena 87 milioni di dollari dalle microtransazioni.