Marvel's Midnight Suns: preordine Amazon per la versione base e quelle speciali per PS4, PS5 e Xbox

È disponibile il preordine Amazon di Marvel's Midnight Suns, sia in Standard Edition, che in Enhanced Edition e infine in Legendary Edition. Le varie opzioni sono disponibili per PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S. La data di uscita è il 7 ottobre 2022. Eseguendo il preordine si ottiene l'accesso alla Skin Defenders di Doctor Strange.

La versione Enhanced di Marvel's Midnight Suns include 5 skin premium: Captain America (Future Soldier), Captain Marvel (Mar-vell), Magik (Phoenix 5), Nico Minoru (Sister Grimm) e Wolverine (X-Force). La versione Enhanced, secondo la descrizione di Amazon, "garantisce l'accesso alle versioni di vecchia e nuova generazione (in formato digitale)".

La versione Legendary di Marvel's Midnight Suns propone invece il gioco base, il Pass Stagione e 23 skin premium. Il Season Pass di Marvel's Midnight Suns include l'accesso ai primi quattro pacchetti DLC di Marvel's Midnight Suns, ognuno dei quali introduce un nuovo eroe completamente giocabile, nuove missioni, nuovi nemici e altro ancora.

