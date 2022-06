Avatar: Frontiers of Pandora, un leak rivela la data di uscita del gioco Ubisoft?

Pare che un leak abbia rivelato la data di uscita di Avatar: Frontiers of Pandora, l'atteso tie-in prodotto da Ubisoft e basato sulla celebre saga cinematografica. Stando a queste informazioni, il gioco sarà disponibile dal 18 novembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia.

Non si tratterebbe di una data a caso: secondo la persona che ha riportato il rumor, e che sostiene provenga dal noto leaker Tom Henderson, la casa francese avrebbe optato per arrivare nei negozi in lieve anticipo rispetto ad Avatar: La Via dell'Acqua, presentato con un teaser trailer esattamente un mese fa e in arrivo nelle sale a dicembre.

Considerato da Ubisoft un giioco quadrupla A, Avatar: Frontiers of Pandora sfrutterà le potenzialità delle piattaforme next-gen per catapultarci in una rappresentazione viva e credibile del pianeta in cui è ambientata la saga cinematografica.

Possiamo considerare Rebs Gaming una fonte attendibile? Il profilo non appartiene a un vero e proprio leaker, bensì semplicemente a un appassionato che si diverte a scovare questo tipo di informazioni e a rilanciarle: lo ha fatto di recente con alcuni video di Halo Infinite.

Ad ogni modo, se davvero Avatar: Frontiers of Pandora farà il proprio debutto il 18 novembre, è molto probabile che Ubisoft faccia un annuncio ufficiale in merito nelle prossime settimane. Staremo a vedere.