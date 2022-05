Avatar: The Way of Water: primo teaser trailer ufficiale disponibile

Finalmente è stato pubblicato il primo teaser trailer di Avatar: The Way of Water, seguito di uno dei film che ha incassato di più nella storia del cinema, diretto sempre da James Cameron. Erano anni che i fan dell'originale aspettavano di vedere qualcosa in movimento. Lo trovate in testa alla notizia.

Ambientato più di dieci anni dopo i fatti del primo film, Avatar: The Way of Water inizia il racconto della storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), con i loro problemi e disavventure, che li porteranno a un'incessante lotta per rimanere vivi.

Nel video possiamo vedere alcune scene tratte dal film, realizzate quasi completamente in computer grafica, che mostrano scorci di Pandora e ambienti popolati quasi completamente dai Na'vi, i nativi del pianeta su cui si svolge la storia. Presenti anche i protagonisti.

Del cast di Avatar: The Way of Water fanno parte: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet. Come già ricordato, il regista è James Cameron, che funge anche da produttore insieme a Jon Landau.