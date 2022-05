Need for Speed: Electronic Arts terrà nuovi test la settimana prossima, per un leaker

Electronic Arts terrà nuovi test in presenza dedicati al prossimo episodio di Need for Speed la settimana prossima a Guildford, nel Regno Unito: lo riferisce il noto leaker Tom Henderson.

Secondo Jeff Grubb il prossimo Need for Speed avrà una grafica fotorealistica con elementi anime e uscirà solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma il gioco non è ancora stato annunciato ufficialmente e dunque bisognerà attendere ancora per avere delle conferme.

Quanto dovremo aspettare? Sappiamo che Electronic Arts ha cancellato EA Play 2022 e presenterà i propri giochi più avanti, singolarmente, ma la speranza è che già questa estate possa spuntare qualche reveal.

L'ultimo capitolo principale del franchise, Need for Speed Heat (recensione) è stato accolto in maniera positiva da pubblico e critica per via dell'interessante struttura con l'alternanza di giorno e notte, nonché gli eventi che cambiavano di conseguenza.

Le voci sullo stile anime fanno pensare che EA voglia puntare ancora una volta su meccaniche arcade, come da tradizione per il brand, ma per il resto il progetto è ancora avvolto dal mistero: staremo a vedere.