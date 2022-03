EA Play 2022 cancellato da Electronic Arts, presenterà i nuovi giochi più avanti

EA Play 2022 è stato cancellato ufficialmente da Electronic Arts: il publisher ha scritto un messaggio per spiegare i motivi di questa scelta, dicendo che presenterà i suoi nuovi giochi più avanti.

Jeff Grubb aveva anticipato la cancellazione di EA Play 2022, ma non è chiaro se ci siano stati problemi organizzativi dietro tale decisione o se tutto dipenda davvero dalle tempistiche di sviluppo degli attuali progetti di EA.

"Amiamo EA Play LIVE perché è il modo che abbiamo per connetterci ai nostri giocatori e condividere le novità con tutti voi", ha dichiarato un portavoce di Electronic Arts ai microfoni di IGN.

EA Play, il logo ufficiale dell'evento

"Quest'anno, tuttavia, non avremo la possibilità di presentare tutti i nostri progetti in un'unica data", ha aggiunto il rappresentante dell'azienda, spiegando in tal modo le motivazioni dietro la scelta.

"Ci sono cose entusiasmanti a cui stanno lavorando i nostri team e nel corso dei prossimi mesi riveleremo molto di più su questi progetti, quando le tempistiche saranno giuste per ognuno di essi."