Due giochi di Eletronic Arts lasceranno Xbox Game Pass ed EA Play a febbraio

Altri sei giochi lasceranno il Game Pass a metà gennaio

Probabilmente gli abbonati non si strapperanno i capelli in vista di queste due defezioni, considerando che all'interno del catalogo di EA Play sono presenti anche le iterazioni successive di entrambe le serie, ovvero Madden NFL 24 e F1 23 e nei prossimi mesi dovrebbero arrivare anche i giochi usciti lo scorso anno. In ogni caso, se siete interessati a giocarli usufruendo di EA Play o di Game Pass avete ancora più di un mese e mezzo per farlo.

Rimanendo in tema, ieri Microsoft ha svelato che sei giochi lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass il 16 gennaio. In compenso sono già cinque i giochi confermati in arrivo questo mese, in aggiunta, secondo un'indiscrezione, a due giochi di spessore, di cui uno di casa Blizzard. Non resta che attendere l'annuncio ufficiale sulle nuove aggiunte, che salvo sorprese dovrebbe arrivare durante il corso della prossima settimana.