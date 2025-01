Il creative director di Helldivers 2 svela alcune idee e prototipi scartati, tra cui un gioco in stile Starfox

Questo progetto nello specifico aveva come nome provvisorio " Eagles of Democracy ", sicuramente azzeccato visto che sarebbe stato ambientato nello stesso universo di Helldivers, e ne era stato realizzato un prototipo in Unreal Engine, di cui potrete vedere alcuni scatti nel post qui sotto.

Johan Pilestedt, il creative director di Helldivers 2 e COO di Arrowhead Game Studios, ha svelato su X alcune delle idee e progetti scartati dal team per la creazione di nuovi giochi, tra cui un gioco di combattimenti su caccia stellari ispirato a Star Fox .

Tra le idee scartate anche un remake di Smash TV

Inoltre, pare che l'idea iniziale era quello di rendere Eagles of Democracy un gioco per la realtà virtuale, sull'onda dell'entusiasmo per questo settore al debutto del primo PlayStation VR.

Un'altra idea scartata era di una sorta di remake di Smash TV, un gioco arcade del 1990, di cui Pilestedt ha ricondiviso sempre su X il pitch, con tanto di errori di battitura, che aveva scritto "circa 12 anni fa".

"Smash TV è una rivisitazione del classico gioco arcade del 1990", recita il pitch. "Il gioco mette in competizione fino a quattro concorrenti in un violento game show ambientato nel lontano futuro del 1999. Il gioco si concentra sulla fonte di ispirazione di Smash TV per creare un gioco pieno di azione brutale, trappole mortali e spettacoli di gioco ispirati ai gladiatori".

"Il gioco rende omaggio ai film d'azione degli anni '80 come The Running Man, Total Recall, RoboCop e Fuga da New York, legando il tutto con musica dozzinale, effetti visivi 'cool' e una narrazione sopra le righe".

Su X Pilestedt ha parlato anche dello sviluppo di Helldivers 2 e di come il gioco stia ponendo le basi per il terzo capitolo della serie.