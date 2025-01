Una gigantesca mod di GTA 5 aggiunge l'intera Liberty City di GTA 4

Nell'attesa di immergerci tra le strade di Vice City, un gruppo di volenterosi modder sta lavorando al The Liberty City Preservation Project , una gigantesca mod per la versione PC di GTA 5 che aggiunge una versione ricreata dell' intera mappa di GTA 4 .

La mod è già disponibile per il download

È incluso anche un HD texture pack che migliora ulteriormente la qualità visiva della vecchia Liberty City. Gli autori si sono anche prodigati per cercare di rendere Liberty City molto più dinamica rispetto al passato, grazie all'aggiunta di scenari e dettagli extra in cui ci si può imbattere durante l'esplorazione, come una nuova animazione per dei PNG che ricevono una multa per divieto di sosta.

La mod è ancora in corso d'opera ma è già completamente funzionante e volendo potrete scaricarla dal server Discord di Liberty City Preservation Project, che trovate a questo indirizzo. Chiaramente è lecito aspettarsi bug e alcuni aspetti meno rifiniti trattandosi di una versione ancora non definitiva.

Rimanendo in tema, secondo il giornalista Jason Schreier l'attesa per GTA 6 potrebbe essere più lunga del previsto.