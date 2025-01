GTA 6 verrà rinviato al 2026 mentre Silksong uscirà nel 2025, secondo Bloomberg

"Take-Two ha dichiarato che il gioco più atteso di tutti i tempi è in linea per un'uscita nell'autunno del 2025, ma le aziende dicono tante cose", ha scritto Schreier. "Il prossimo capitolo di Grand Theft Auto sarà un gioco enorme e ambizioso , e la pressione perché sia fantastico è enorme."

Silksong, invece, ce la farà?

GTA 6 è destinato a macinare vendite mostruose nel primo anno, ma è chiaro che per riuscirci dovrà soddisfare le ormai enormi aspettative dei giocatori, evitando un lancio prematuro che possa vanificare gli sforzi di Rockstar Games. Insomma, la possibilità che venga rinviato esiste eccome.

Secondo Jason Schreier, invece, Hollow Knight: Silksong ce la farà ad arrivare quest'anno. "Se seguite l'industria dei videogiochi ma non avete mai sentito parlare di Silksong, quest'anno lo farete", ha scritto il giornalista di Bloomberg.

"Annunciato nel 2019, il tanto atteso sequel del gioiello indie Hollow Knight è diventato una gag ricorrente in alcuni ambienti per non essersi materializzato negli ultimi anni, generando quasi lo stesso clamore di alcuni altri titoli a grande budget."

"Prevedo che uscirà nel corso del 2025, finalmente, e venderà milioni di copie."