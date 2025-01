Xbox Store propone le offerte Ultima Chance e Beyond Countdown con centinaia di giochi in sconto

Tra le promozioni troviamo l'espansione Starfield: Shattered Space a 23,99 euro, con un risparmio del 20% rispetto ai canonici 29,99 euro. Stessa scontistica (ma solo per gli abbonati a Game Pass) per il gioco base, venduto a 63,99 euro nella versione standard e a 87,99 euro per la Premium Edition, che tra i vari extra include anche il DLC sopracitato. Rimanendo in casa Bethesda, Fallout 4 è in promozione a 7,99 euro.

L' Xbox Store apre il 2025 con una doppia mandata di sconti su tantissimi giochi per Xbox Series X|S e One con le offerte "Last Chance" e "Beyond Countdown" . Vediamo alcune delle promozioni più interessanti.

Le offerte saranno valide fino al 13 gennaio

In attesa del prossimo capitolo della serie di Gearbox, potrebbe farvi gola Borderlands 3: Next Level Edition a 7,49 euro o la Ultimate Edition a 24,99 euro (include tutte le espansioni) contro i 99,99 euro standard. Sulla falsa riga potreste recuperare Kingdom Come: Deliverance a 7,49 euro in vista dell'uscita del sequel a inizio febbraio.

Una delle ambientazioni del DLC Starfield: Shattered Space

Non poteva mancare uno sconto anche per GTA 5, proposto a 19,79 euro per la versione cross-gen, ma volendo è anche possibile acquistare singolarmente la modalità storia o GTA Online a 9,99 euro ciascuno. La maggior parte delle offerte Ultima Chance e Beyond Countdown saranno disponibili fino al 13 gennaio, dunque avete ancora una decina di giorni per approfittarne. Trovate il catalogo completo degli sconti su Xbox Store, a questo indirizzo. Rimanendo in casa Microsoft, sono stati svelati i giochi che lasceranno il catalogo del Game Pass a metà gennaio.